Flessibilità enegetica, Areti: "Online consultazione pubblica per partecipare a progetto RomeFlex"

(Teleborsa) - È stata pubblicata dasul proprio sito internet la consultazione pubblica per permettere ai propri clienti di partecipare al progetto pilotaper realizzare un mercato della flessibilita` della rete elettrica sul territorio di Roma, come previsto dalla delibera Arera 352/2021. Questa soluzione – spiega Acea in una nota – permettera` di partecipare attivamente alla gestione della rete elettrica e di offrire servizi di flessibilita`, contribuendo cosi` a garantire l'equilibrio tra domanda e offerta di energia a beneficio dell'intera comunita`., tramite il, e` gia` impegnata nello sviluppo di soluzioni per favorire la flessibilita` della propria rete di distribuzione attraverso la sua digitalizzazione. A Roma sono gia` in corso dei test in alcuni quartieri e, ora, conil progetto si estende all'intera citta`. All'iniziativa potranno partecipare tutti i clienti che sono in grado di modulare i propri consumi/produzioni (Balancing Service Providers, BSP), dalle singole utenze da 3kW fino ai grandi impianti di generazione o di consumo che potranno quindi offrire i propri servizi di flessibilita` ad Areti, sia individualmente che in forma aggregata (anche attraverso comunita` energetiche).Ilpunta a garantire l'automazione di tutte le fasi di mercato: "grazie all'utilizzo della BlockChain – spiega la nota –sara` garantita la totale trasparenza e l'immediata certificazione di tutte le transazioni economiche e di rendicontazione tecnica dell'avvenuta fornitura del servizio". I clienti che vorranno aderire al progetto potranno farlo o partecipando alle cosiddetteper fornire flessibilita` sul lungo periodo o con offerte economiche giornaliere, attraverso il cosiddettoper risolvere specifiche criticita` di rete con condizioni economiche migliori rispetto a quelle delle aste a termine. In quest'ultima ipotesi gli aggiudicatari delle aste potranno migliorare le condizioni economiche di fornitura per quei determinati orari rispetto a quanto offerto in base d'asta, la possibilita` di partecipare rimane comunque aperta a tutti i clienti che potranno presentare le loro offerte.