Pattern, analisti apprezzano nuova acquisizione e alzano stime

(Teleborsa) - Glidi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale. Pattern ha annunciato il 21 dicembre di aver sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisto del 100% di Nuova Nicol, società emiliana specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna.- che ha un target price di 7,7 euro per azione e una raccomandazione "Buy" - ha sottolineato che l'accordo è "in linea con la strategia dell'azienda di consolidare la propria presenza in diversi segmenti" del luxury fashion,. Il broker incorpora l'acquisizione nelle stime FY23E-24, con un impatto di +60pb e +70pb sul margine EBITDA, e circa +15% e +21% sull'EPS, rispettivamente.CFO SIM - che ha un target price di 7,8 euro per azione e una raccomandazione "Buy" - ha evidenziato che Pattern ha acquisito Nuova Nicol "a une la mossa è, primo anno di consolidamento".Viene sottolineato che, dopo l'acquisizione di S.M.T. nel 2019 e Zanni all'inizio del 2022, Pattern ha ulteriormente. Inoltre, CFO SIM afferma che questa acquisizione vede un multiplo che accresce il valore e consentirà a Pattern di: integrare un know-how tecnico completo e competenze nel campo della maglieria di lusso per donna; rafforzare il polo della maglieria di lusso; aumentare la capacità produttiva del gruppo per quanto riguarda la maglieria.Intanto, si muove al rialzo, che, con un aumento del 2,20%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,5 e successiva a 6,5. Supporto a 6,5.