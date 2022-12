Poco mossa la Borsa di New York con focus su dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,43% a 33.171 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.838 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%); in moderato rialzo l'(+0,4%). I, visto anche che lunedì 26 dicembre i mercati statunitensi rimarranno chiusi, amplificano i movimenti dei titoli. I ogni caso, i timori di recessione sono riaffiorati nelle ultime settimane,Sul fronte macroeconomico, sono salite appena meno delle attese ledelle famiglie americane a novembre 2022, mentre isono aumentati leggermente oltre le previsioni. Sono invece diminuiti più attese gliamericani a novembre 2022. Le sono risultate in aumento oltre le attese a novembre. Rivisto al rialzo l'indice che misura laa dicembre, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva.Poco mossa(società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp), che ha accettato di pagareche accusava il colosso dei social media di consentire a terzi, tra cui Cambridge Analytica, di accedere alle informazioni personali degli utenti.Debole, nonostante ilabbia dichiarato chedel produttore di auto elettriche per circa due anni, rimuovendo parte dell'incertezza che ha contribuito al suo sell-off del titolo negli scorsi mesi.del Dow Jones,(+2,97%),(+1,22%),(+1,05%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.(+2,79%),(+2,44%),(+1,57%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,90%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,53%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,40%.