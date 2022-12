Tesoro, in 1° trim 2023 saranno emessi BTP 3 anni e BTP Short Term

(Teleborsa) - Il Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) offrirà(scadenza 28/03/2025) e(scadenza 15/04/2026) nel. Lo si legge nel programma trimestrale di emissione, dove si precisa che. Durante il primo trimestre, potranno anche essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari, viene specificato.Come già comunicato in occasione della diffusione del calendario annuale , nel 2023 le esigenze di finanziamento saranno determinate dalleche, al netto dei BOT, saranno pari a poco meno di 260 miliardi di euro e dal nuovo fabbisogno del settore statale dell'anno, che dovrebbe attestarsi intorno ai 90 miliardi di euro. Tenendo conto dei prestiti del pacchetto NGEU e dell'attività di gestione delle disponibilità di cassa, con le informazioni attualmente disponibili, si prevedonodi titoli a medio lungo termine in un intervalloSempre nel primo trimestre del 2023 potranno inoltre essere offerte: BTP 15/10/2022 - 15/01/2026 cedola 3,50%; BTP 30/11/2022 - 01/04/2028 cedola 3,40%; BTP 15/11/2022 - 15/12/2029 cedola 3,85%; BTP 01/11/2022 - 01/05/2033 cedola 4,40%.Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni, CCTeu e indicizzati all’inflazione anche al fine di tenere conto didi detti titoli.Infine, il MEF potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all'inflazione, non più in corso di emissione, perPer tutte le aste di titoli a medio e lungo termine, nominali - a tasso fisso e variabile (CCTeu) - e indicizzati all’inflazione (BTP€i), il Tesoro utilizzerà lacon determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa.