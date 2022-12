Wall Street in leggero rialzo con ultimi aggiustamenti a portafogli

Tesla

(Teleborsa) -. Dopo un iniziale ottimismo, si stanno valutando meglio le conseguenze di un grandi aumento dei casi di COVID nella seconda economia mondiale, tanto sull'economia globale che sui mercati finanziari . "L'aumento della domanda cinese aumenterà sicuramenteattraverso l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e, in risposta all'aumento dell'inflazione, le banche centrali continueranno ad aumentare i tassi", secondo gli analisti di Swissquote Bank.Occhi puntati su, che nella seduta di ieri è sceso dell'11% martedì, portando la. A spingere le vendite sono state le notizie secondo cui il produttore di auto elettriche ha in programma di eseguire un programma di produzione ridotto a gennaio presso il suo stabilimento di Shanghai, mentre sullo sfondo rimangono le critiche degli investitori per il coinvolgimento del CEOin Twitter.Attenzione anche i movimenti delle azioni di, dopo che il vettore ha avvertito di, attirando l'ira del governo degli Stati Uniti, a seguito dell'annullamento di quasi due terzi dei suoi voli martedì.Sotto la lente degli investitori anche, con il CEO che ha chiesto al CdA dil'anno prossimo a causa di un forte calo delle azioni della società, e, che haprecedentemente annunciata a Hitachi della sua quota rimanente del 19,9% nella joint venture Hitachi Energy.Gli investitori si trovano anche a valutare, per quanto riguardo i dati macroeconomici, l'indicatore della(la vendita in corso è quella per la quale è stato firmato il contratto, ma non è ancora stata finalizzata) e l', che rappresenta lo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,33%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.844 punti. In moderato rialzo il(+0,48%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,44%).