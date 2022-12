Covid, torna la paura: Cina spaventa il mondo. Schillaci firma ordinanza

(Teleborsa) - Ilin scia, ormai, alla situazione fuori controllo indove l’attenzione si concentra sulla XBB.1.5, che sta circolando da ottobre e che è il risultato della ricombinazione di altre due"Ci sono molte ragioni per questa ondata Covid che stiamo vedendo in Cina,sono state allentatedi Sars-CoV-2 "è la variante più trasmissibile che abbiamo visto finora, comprese tutte le sue sottovarianti che sono in circolazione,. Quindi "continueremo a vedere ondate di infezione in tutto il mondo". A fare il punto è l'epidemiologaTechnical Lead per Covid-19 dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).“Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute,. Sulla stessa linea il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, che su Raiuno ha detto: “egata probabilmente al fatto che non ha seguito la nostra stessa profilassi e non aveva neanche i nostri stessi vaccini. Poi, quello che è successo veramente in Cina lo scopriremo chissà quando".Intanto anche gli Stati Uniti chiederanno il test Covid negativo a tutti i viaggiatori aerei provenienti dalla Cina,