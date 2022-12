Diasorin continua rally, assist da stime positive analisti

DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,54%.A fare da assist alle azioni contribuiscono le prospettive di un nuovo aumento dei tamponi anti-Covid per far fronte all'emergenza in Cina. Secondo gli analisti un nuovo ricorso ai test su larga scala in molti Paesi potrebbe rafforzare le stime per il 2023.Stamane all'aeroporto di Fiumicino, è atterrato il primo volo da Chongqing, della compagnia Hainan Airlines, dopo la decisione di ieri, da parte dell'assessorato alla Salute della Regione Lazio, di riprendere i test anti Covid per i passeggeri provenienti dalla Cina, e dopo che il ministro della Salute Schillaci ha disposto l'obbligatorietà dei tamponi antigenici obbligatori per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina ed il transito in Italia.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 127,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 130,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 125,7.