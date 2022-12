Tinexta e Defence Tech in battuta dopo deal per ingresso nel capitale

Tinexta

Defence Tech

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,46%, dopo aver annunciato ieri l'accordo vincolante per acquisizione del 20% di, che oggi avanza del 14%.La transazione, che ha un valore di 25 milioni, valorizza le azioni Defence Tech 4,9 euro, con un premio del 28% rispetto al valore precedente del titolo in borsa. L'accordo include un'opzione call per salire oltre il 50% del capitale e lanciare un'OPA obbligatoria allo stesso valore, cui il mercato si sta progressivamente avvicinando.