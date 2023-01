OPA Prima Industrie, Consob sospende termini istruttori

Prima Industrie

(Teleborsa) -ha richiestosull'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto () obbligatoria totalitaria avente ad oggetto le azioni di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera.Per questo, Consob haper l'approvazione delfino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni a far data dal 2 gennaio 2023.