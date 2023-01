Trevi, aumento di capitale: concluso periodo di offerta in opzione

Trevi

(Teleborsa) - Si èrelativi all'offerta in opzione di azioni, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, che sta attuando un aumento di capitale per un importo massimo di 25,1 milioni di euro.Durante il periodo di offerta, iniziato il 19 dicembre 2022, a seguito dell'esercizio di 110.608.720 Diritti di Opzione, sono statecomplessivamente 58.069.578 azioni in offerta, per uncomplessivo pari a 18.408.056,23 euro.La società offrirà 40.246.920 Diritti di Opzione non esercitati () relativi alla sottoscrizione di 21.129.633 azioni in offerta, per un controvalore complessivo pari a 6.698.093,66 euro, su Euronext Milan nelle, salvochiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.I Diritti Inoptati acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni in offerta, al, di cui 0,1585 da imputarsi a capitale e 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 21 azioni in offerta ogni 40 Diritti Inoptati detenuti.