Borsa di New York apre positiva

(Teleborsa) - Wall Street avvia la prima giornata di scambi del 2023 in moderato riazo, al riemtro dal lungo ponte festivo del Capodanno. seguendo a scia tracciata negl ultimi giorni dalle borse europee. Qualche buona novità sul fronte macro - il rallemtamento dell'inflaizone tedesca il il PMI cinese - controbuisce a tenere su il sentiment di mercato, mentre si attendono domanio i verbali dell'utima riunone deo FOMC.A New York, l'indiceè sostanzialmente stabile a 33.213 punti, mentre fa un piccolo scatto in avanti l', che arriva a 3.855 punti. Guadagni frazionali per il(+0,65%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,35%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.Tutte le Blue Chip del Dow JonesSeduta all'insegna delI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -0,77%.Fra i titoi in evidenza, che ha annunciato vendite record anche se inferiori alle attese.Da osservare anche, sulle inscidiscrezioni che parlano di nun quasi pieno ritorno all'operatività della taiwanese Foxxcon che produce gli iPhone.Si avvantaggian di giudizi positivi degli analisti, portata da Piper Sandler ad "overweight" da "neutral" e, promossa da Wells Fargo a "overweight" from "equal weight".