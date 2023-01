Saldi, Federmoda Milano: spesa media da 154 euro

(Teleborsa) - I milanesi spenderannodurante i saldi invernali (338 euro a famiglia), con una giro d'affari complessivo di 403 milioni in crescita del 10% rispetto all'anno scorso. A fare le stime èMilano in vista degli sconti al via. Ad attrarre i consumatori una percentuale media di sconto tra ilDa questi saldi invernali, sottolinea Federmoda Milano,per realizzare liquidità e mitigare i ripetuti aumenti di energia e gas che le imprese hanno dovuto sostenere faticosamente. L'andamento positivo delle vendite di dicembre infonde fiducia negli operatori del fashion che vedono nel primo evento commerciale dell'anno nuovo una riproposizione in chiave di normalità".Per Andrea Colzani, presidente di Federmoda Milano,, soprattutto stranieri, con numeri paragonabili agli anni pre-Covid costituisce un'iniezione di fiducia per l'intero comparto moda dopo gli anni bui della pandemia. Gli operatori attendono