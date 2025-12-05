Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un -0,08%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 154,694. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 155,758 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 154,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)