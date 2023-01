Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,45%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si muove con moderazione l', che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 127.296,6, con una risalita di appena 574,24 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dell'1,14% a 735,35.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,09% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,31%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,28%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,17% sui valori precedenti.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,58%.