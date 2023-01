Milleproroghe, Anief: proposte emendative segnalate dall’Ufficio legislativo, misure anche per enti di ricerca pubblici

(Teleborsa) - È stato assegnato all'esame del Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto decretoha presentato, tutte segnalate dall’Ufficio legislativo: tra le richieste, anche l’assegnazione delle risorse a EPR., presidente nazionale Anief, ha affermato che “sono misure che hanno il fine di migliorare il decreto, che a nostro parere ha bisogno di essere modificato: gli ordini del giorno approvati a fine dicembre al Senato non possono essere disattesi”.Nel particolare, per quanto riguarda la ricerca, la proposta emendativa 13 richiede la “”. Come sottolinea Anief, si intende prorogare le misure già previste per gli enti di ricerca vigilati dala quelli non vigilati e autorizzare la spesa di risorse già assegnate, dare seguito all’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che “Al fine di determinare le migliori condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura del, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresì necessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un”. Inoltre la modifica all’art. 12 bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è finalizzata a consentire la stabilizzazione delamministrativo di supporto alle attività di ricerca e tecnologiche.Per ilè altresì necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.