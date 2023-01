Ucraina, Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso

(Teleborsa) - Il presidente russo,, ha dato l'ok per unlungo tutta la linea del fronte indalle 12 del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio, in coincidenza con le celebrazioni dellae delper gli. L'annuncio è arrivato dal Cremlino e riportato dalle agenzie di stampa russe. Il ministro della Difesa,, è stato incaricato di introdurre il regime.È stato quindi accolto l'appello delcome confermato anche dalla nota pubblicata da Mosca. Questa mattina infatti, era stato il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie a lanciare un appello per unain modo che "gli ortodossi possano assistere alle funzioni della vigilia di Natale e del giorno della Natività di Cristo". Il governo di Kiev aveva bollato ladel primate ortodosso come "una trappola cinica e di propaganda"."Chiediamo anche alladi dichiarare un cessate il fuoco e consentire ai cittadini di partecipare alle funzioni natalizie", ha comunque aggiunto la presidenza russa nel suo annuncio.