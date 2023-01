Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,052. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.837,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,38%.Invariato lo, che si posiziona a +204 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,34%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%, resta vicino alla parità(-0,01%).Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.894 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(-0,15%); come pure, pressoché invariato il(-0,19%).di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,13%.Composta, che cresce di un modesto +0,92%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,77%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,71%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,26%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,14%.Tentenna, che cede l'1,03%.di Milano,(+1,10%),(+0,65%),(+0,65%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,97%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,17%.