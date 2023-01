Tokyo positiva

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,59%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%.In lieve ribasso(-0,19%); buona la prestazione di(+1,12%).In frazionale calo(-0,43%); guadagni frazionali per(+0,68%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,38%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,5%, mentre il rendimento deltratta 2,88%.