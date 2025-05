In rosso la Borsa di Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana negativa per la borsa di, con gli investitori cauti che guardano alle trattative sul commercio globale, mentre pesa il declassamento dalla tripla A del rating sul debito sovrano americano, da parte dell’agenzia Moody’s.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,76%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.In lieve ribasso(-0,28%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,16%).Sulla parità(+0,01%); in frazionale calo(-0,64%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,1%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento dell'tratta 1,48%, mentre il rendimento delè pari 1,68%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,7%; preced. 7,7%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6%; preced. 5,9%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0%)01:50: Bilancia commerciale (atteso 227,1 Mld ¥; preced. 544,1 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,6%; preced. 4,3%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,5 punti).