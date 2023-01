Air France-KLM, collocato sustainability-linked bond per 1 miliardo di euro

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha, per un importo nominale di. L'offerta è composta da due tranche: 500 milioni di euro con scadenza a 3,3 anni e cedola del 7,250%; 500 milioni di euro con scadenza 5,3 anni e cedola 8,125%.La forte domanda degli investitori, conche ha coperto circa 2,6 volte l'importo delle obbligazioni, "è una testimonianza della fiducia degli investitori nelle misure adottate da Air France-KLM per ripristinare l'affidabilità creditizia della compagnia dopo la crisi del Covid-19", si legge in una nota.Il ricavato sarà utilizzato per perseguire un ulterioredel prestito bancario in essere garantito dallo(emesso a maggio 2020 durante la crisi del Covid-19).