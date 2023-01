Coinbase continua a licenziare: tagliati altri 950 posti di lavoro

Coinbase

(Teleborsa) -, piattaforma online per l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute, ha annunciato unin risposta alle, con significativi cali nel valore dei principali asset, deflussi di fondi di clienti in diverse società e scandali che stanno attirando maggiore supervisione da parte delle autorità.Il piano prevede unai, con l'esecuzione completata entro il secondo trimestre del 2023. In relazione a queste azioni, la società stima che sosterrà circa 149-163 milioni di dollari in spese totali di ristrutturazione.Si tratta del: a novembre aveva tagliato più di 60 posti di lavoro nei suoi team di reclutamento e onboarding, dopo aver eliminato 1.100 posti di lavoro, ovvero il 18% della sua forza lavoro, a giugno.Coinbase continua a prevedere che l'EBITDA rettificato per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2022 rientri nel limite negativo di 500 milioni di dollari di perdita che la società aveva già comunicato