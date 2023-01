Wall Street cauta dopo parole Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street dopo le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell . Il banchiere, nel suo intervento alla Riksbank svedese, ha sottolineato l’importanza per le banche centrali di rimanere indipendenti dal dibattito politico nel loro tentativo di combattere l’inflazione ancora elevata e, stabilizzare i prezzi, può significare anche prendere delle decisioni poco popolari. "La stabilità dei prezzi offre enormi benefici nel tempo, è la base di un'economia in salute, ma ripristinarla potrebbe richiede azioni impopolari", ha spiegato Powell.Le parole del banchiere giungono all'indomani degli interventi di due membri del board della Fed:(Fed di San Francisco) e(Fed di Atlanta) i quali hanno ribadito che la campagna contro l’inflazione va avanti, confermando nuovi ritocchi ai tassi di interesse USA, nel breve periodo, in modo da portare il costo del denaro sopra il 5%.C'è attesa ora per laamericani di dicembre che darà importanti indicazioni sul trend dell’inflazione negli Stati Uniti, fornendo anche qualche segnale sulle possibili prossime mosse della banca centrale a stelle e strisce.Intanto tra gli indici statunitensi, ilavanza a 33.610 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.902 punti. In frazionale progresso il(+0,34%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,3%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità).