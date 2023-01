Carburanti, Pichetto: decreto Governo a tutela cittadini

(Teleborsa) - "pertanto, si è optato per un taglio lineare delle accise che l'attuale esecutivo nel mese di novembre ha prorogato sino a fine 2022. L'abbassamento del prezzo del carburante a dicembre 2022 ha fatto sì che il governo abbia deciso di dirottare le risorse impiegate per il taglio alle accise, di cui beneficiavano indistintamente tutti, verso le misure relative a contrastare il caro bollette, a cui sono state destinati ben 21 miliardi su 30, e a sostegno dei redditi più bassi". Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,rispondendo al Question Time., per favorire maggiormente le famiglie e le imprese più in difficoltà". Pichetto ha ricordato come "considerati gli aumenti disomogenei sul prezzo del carburante, che si sono registrati da inizio anno, non tutti strettamente correlati all'eliminazione del taglio delle accise, e valutata la necessità di garantire la massima trasparenza ai consumatori finali, nel Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata di ieri, il Governo ha approvato un decreto che mira ad attuare una operazione di trasparenza dei prezzi, nonché a rafforzare i poteri di controllo e sanzionatori del Garante dei prezzi.nel Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata di ieri, il Governo ha approvato un decreto che mira ad attuare una operazione di trasparenza dei prezzi, nonché a rafforzare i poteri di controllo e sanzionatori del Garante dei prezzi". "Pertanto, le scelte effettuate dal Governo vanno nella direzione di tutelare il più possibile i cittadini e le imprese, e di monitorare costantemente l'andamento dei prezzi, al fine di adottare ogni misura necessaria qualora emergesse la necessità di intervenire tempestivamente", ha detto il ministro."Sulla riduzione strutturale delle accise si tratta diha aggiunto.