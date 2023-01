EdiliziAcrobatica, +17,4% valore contratti sottoscritti nel 2022

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 142 milioni di euro, in aumento del 17,35% rispetto al 2021. Dal punto di vista della crescita interna, il gruppo ha raggiunto, al 31 dicembre 2022 un totale di 1.709, rispetto ai 1.390 registrati al 31 dicembre 2021.La, sempre nel 2022, ha registrato 40 milioni di contratti sottoscritti confermando, nonostante il parziale freno del meccanismo delle cessioni da parte del sistema bancario relativamente ai bonus fiscali, il risultato già ottenuto nel 2021.ha fatto registrare un valore dei contratti sottoscritti nei 12 mesi del 2022 pari a 5 milioni di euro, con una crescita del 25% rispetto al 2021. La spagnolanel primo anno di attività ha registrato 950 mila euro di contratti sottoscritti.Infine,ha formalizzato contratti per un importo pari a 38 milioni di euro."Per EdiliziAcrobatica anche il 2022 si è chiuso con un bilancio assolutamente positivo - ha commentato il- Siamo abituati ormai a performance a doppia cifra, ma la crescita del 17,35% dei contratti sottoscritti negli ultimi 12 mesi è per tutto il gruppo unche, al netto degli incentivi di Stato, sconta le difficoltà provocate dal caro prezzi dell'energia e dalla difficoltà di reperimento delle materie prime"."Il 2023 che ci attende si apre dunque con le migliori premesse che ci porteranno, nel corso dei prossimi mesi, a sostenere la crescita della società anche attraverso, proponendo il nostro modello di business e adattandolo, di volta in volta ai territori che abbiamo individuato come i più ricettivi alla nostra tecnologia".