Enel X Way, Ripa: "Italia pronta a raggiungere i target 2030 sul fronte della mobilità elettrica"

(Teleborsa) - "Bisogna fare sistema per incentivare l'innovazione e portare la mobilità elettrica alla portata di tutti". Questo il messaggio lanciato dain occasione della quarta edizione dello studio "100 Italian E-Mobility Stories 2023", presentato da Fondazione Symbola, Enel ed Enel X Way oggi a Roma, presso l'Associazione Civita."Sicuramente l'Italia si sta affacciando con curiosità alla mobilità elettrica e sarà sicuramente pronta per raggiungerequegli obiettivi e quei target. Come sempre avviene siamo magari un pochino più lenti nell'adozione dell'innovazione ma poi acceleriamo e troviamo grandissima curiosità da parte del mercato e soprattutto grandissima attenzione da parte delle istituzioni"."Noi siamo il principale operatore in termini di crescita sul mercato della mobilità elettrica e di tutto quello che è a supporto della mobilità del futuro. Siamo sicuramente interessati ad ampliare anche lo scope della nostra presenza non soltanto nel mondo delle quattro ruotema anche nell'ambito della nautica e di quelli che saranno i nuovi strumenti e le nuove modalità di trasporto, quindi sicuramente giochiamo un ruolo da protagonisti".