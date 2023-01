Scuola, Valditara: "Abbiamo docenti di valore, svolgono lavoro eccellente"

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Istruzione, dopo la vicenda della famiglia finlandese, costretta a trasferirsi da Siracusa in Spagna, perché delusa dalla qualità dell'istruzione nel nostro Paese."La scuola italiana hae che, con stipendi modesti,", afferma il Ministro, aggiungendo "non generalizziamo giudizi estemporanei"., a iniziare dalla valorizzazione del ruolo dei docenti", ha ribadito il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, nonostante e ripetute critiche mosse dai sindacati di settore, che chiedono una migliore valorizzazione degli insegnanti ed una riforma degli organici, per combattere il precariato e le classi pollaio.Nelasi mette in discussione la libertà degli studenti più giovani - "la giornata scolastica si trascorre sulla stessa sedia dalla mattina fino a quando non si ritorna a casa" - e la metodologia degli insegnanti - "urlano, usano fischietti e picchiano sul tavolo" - ma anche il sistema scolastico in generale che viene definito "povero", fatto di "classi rumorose" e di insegnanti "sprezzanti".