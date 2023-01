Ucraina: Urso e Bonomi a Kiev

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,Per il ministro si tratta di un ritorno perchè era già stato in Ucraina prima delle elezioni e torna ora come primo ministro del nuovo governo a ribadire laTra le altre iniziativeaugureranno il Desk di Confindustria a favore delle imprese.Intanto, viene reso noto che sarà propriofissato per il 3 febbraio prossimo. A confermarlo ai giornalisti,, capo della rappresentanza svedese presso l'Ue, in occasione della presentazione del semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Ue."Il vertice- ha detto Danielsson- si svolgerà in Ucraina.