Commercialisti, Turi: "Professionisti determinanti a rendere efficaci fondi PNRR"

(Teleborsa) - "I commercialisti giocano un ruolo fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia in fase progettuale che in quella operativa e di rendicontazione. Per questo abbiamo deciso di promuovere una serie di giornate di approfondimento che offriranno a tutti i colleghi elementi preziosi per supportare imprese, cittadini ed enti pubblici nello sfruttare al meglio questa straordinaria opportunità". È quanto ha affermatopresentando la giornata inaugurale delche si terrà lunedì 16 gennaio dalle ore 10 presso la sede dell'Odcec partenopeo, in piazza dei Martiri."Grazie a questo pacchetto di investimenti e riforme da attuare nel periodo 2021/2026 sarà possibile lasciarsi alle spalle la pesante crisi economico-finanziaria determinata da due anni di pandemia e dal conflitto in Ucraina che ha comportato nel 2020 una contrazione del PIL pari al 9% con una pesante influenza su occupazione femminile e giovanile. La difesa dell'Italia dagli effetti dei cambiamenti climatici, la digitalizzazione e le riforme strutturali – ha aggiunto– sono opportunità per rilanciare sviluppo e occupazione a patto che si sappia impiegare bene i fondi. I commercialisti, su questo punto, sono pronti a fare la loro parte come sempre"."Dobbiamo puntare all'ottimizzazione delle risorse previste per i tre assi strategici del Piano – ha sottolineato– che fanno leva su digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. La sinergia tra queste misure può consentirci di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere"."L'Italia sta dimostrando di essere all'altezza della sfida – ha evidenziato– come dimostra la conferma del raggiungimento dei quattro target previsti per il secondo semestre 2022 relativi alla riforma dell'amministrazione fiscale e allo strumento delle lettere di conformità che puntano a migliorare l'efficacia delle procedure e la qualità della banca dati per le comunicazioni con i contribuenti oltre a quello relativo alla spending review. Bisogna proseguire su questa strada e noi commercialisti ci stiamo preparando per dare il nostro contributo di esperienza e competenza affinchè tutte le previsioni programmatiche si trasformino in progetti concreti".All'incontro, che prevede la chiusura dei lavori affidata aparteciperanno, presidente del Cndcec;Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati;consigliere delegato Commissione Finanza Agevolata Cndcec;rettore dell'Università degli studi di Napoli Parthenope;, assessore alle Attività Produttive della Regione Campania;assessore al Turismo e alle Attività Produttive Comune di Napoli;, presidente della Camera di Commercio di Napoli;presidente della Fondazione dell'Odcec di Napoli;, sindaco di Bari e Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani;presidente commissione Finanza Agevolata Cndcec;partner Deloitte & Touche S.p.A – Audit & Assurance;, vice presidente Commissione Finanza Agevolata e PNRR Odcec di Napoli.