Intesa rimborsa 20 miliardi TLTRO III, restano 76 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha proceduto oggi a undel totale ancora in essere delle operazioni di finanziamentodella Banca centrale europea (BCE) cui ha partecipato, per un ammontare pari a(4 miliardi a valere sulla terza operazione e 16 miliardi sulla quarta), con una conseguente riduzione a circa 76 miliardi di euro. È quanto si legge in un aggiornamento relativo alle riserve di liquidità pubblicato sul sito dell'istituto.Ilil gruppo aveva proceduto a un rimborso anticipato pari a circa 13 miliardi di euro (10 miliardi a valere sulla terza operazione, circa un miliardo sulla quarta, un miliardo sull'ottava e circa un miliardo sulla nona), mentre ilaveva proceduto a un rimborso anticipato per un ammontare pari a circa 5,5 miliardi di euro (4 miliardi a valere sulla terza operazione, circa un miliardo sull’ottava e 0,5 miliardi sulla decima).