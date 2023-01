Wall Street chiude positiva dopo dati inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo alla Borsa di Wall Street dopo che il rapporto sui prezzi al consumo americani di dicembre ha mostrato che l'inflazione si è raffreddata per il mese, alimentando le speranze che la Federal Reserve possa ancora una volta rallentare gli aumenti dei tassi di interesse.ilmostra un guadagno frazionale dello 0,64%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.983 punti.In moderato rialzo il(+0,5%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,36%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+3,61%),(+3,24%),(+3,02%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,29%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,34%),(+5,84%),(+4,79%) e(+4,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60 punti; preced. 59,7 punti)14:30: Empire State Index (atteso -4,5 punti; preced. -11,2 punti)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).