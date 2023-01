EBA: banche migliorano su requisiti MREL, impatto su redditività è gestibile

(Teleborsa) - L'Autorità bancaria europea (EBA) ha affermato che, a dicembre 2021, 70 banche su un campione di 245 avevano un, in calo del 42% rispetto all'anno precedente.Il MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) è un requisito introdotto per, garantendo alle banche una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione.Una banca si trova di fronte a una carenza di MREL quando non detiene fondi propri e passività ammissibili sufficienti per raggiungere l'obiettivo MREL stabilito dall'autorità di risoluzione. Le banche hanno une la maggior parte di esse lo ha già raggiunto.La relazione dell'EBA "mostra, anche se a un tasso inferiore per le banche più piccole, e conclude che l'impatto del MREL sulla redditività delle banche è gestibile, sebbene eterogeneo a seconda dei tipi di banche e degli Stati membri", si legge nel rapporto sul tema.L'EBA non prevede che l'inasprimento delle condizioni di finanziamento rappresenti una grossa difficoltà nella gestione delle risorse MREL per alcun tipo specifico di banche (ad esempio per modello di business o dimensioni). Tuttavia, in termini relativi, "lepotrebbero dover affrontarerispetto alle istituzioni più forti", viene sottolineato.