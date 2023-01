L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+1,29%)

Indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

Sesa

Sabaf

(Teleborsa) - L'termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 140.824,69 in guadagno dell'1,29%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 826,32, dopo aver avviato la seduta a 817,94.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,07%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,45%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,58%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,06%.