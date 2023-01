Salone del Risparmio, l'edizione 2023 guarda "oltre la crisi"

(Teleborsa) - "Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l'investitore verso scelte consapevoli". È questo il titolo dell', evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito. L'evento annuale organizzato da Assogestioni, giunto alla tredicesima edizione, intende. In altre parole, spiega l'associazione, si tratta di un modo per prendere atto senza smarrimento, ma con consapevolezza, dell'impatto globale delle incertezze geopolitiche, della crisi energetica, della volatilità finanziaria e del ritorno dell'inflazione.Il tema sarà approfondito come di consueto nel corso della conferenza plenaria di apertura, troverà ampio spazio nelle molteplici declinazioni durante i convegni organizzati dalle società partner del Salone e verrà ulteriormente esplorato nel corso delladi non operatori.La kermesse si svolgeràe quest'anno si sposterà nell'e, dopo i numeri record del 2022, si appresta ad accogliere più agevolmente gli oltre 150 marchi attesi. A quattro mesi dall'evento, il programma conta già più di 110 appuntamenti e diverse iniziative.Confermata ladell'evento che l'anno scorso, combinando la partecipazione in presenza con quella in streaming di tutte le conferenze in programma sulla piattaforma FR|Vision, ha permesso di raggiungere il numero record di 14.050 utenti unici.