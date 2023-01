Siemens, maxi contratto da 3 miliardi di euro per locomotive in India

Siemens

(Teleborsa) -, colosso tedesco attivo nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, ha comunicata che la divisione Siemens Mobility ha ricevuto un, segnando il singolo più grande ordine di locomotive nella storia di Siemens Mobility e il singolo più grande ordine nella storia di Siemens India. Il contratto ha unSiemens Mobilityle locomotive. Le consegne sono pianificate su un periodo di undici anni e il contratto include 35 anni di manutenzione full service. Le locomotive saranno assemblate nello stabilimento della Indian Railways a Dahod, nello stato del Gujarat, in India."Queste nuove locomotive contribuiranno ad, in quanto possono sostituire tra 500.000 e 800.000 camion durante il loro ciclo di vita - ha affermato Michael Peter, CEO di Siemens Mobility - Inoltre, questo storico ordine consolida il fermo impegno delle ferrovie indiane a raggiungere il 100% di elettrificazione del traffico ferroviario in India".