Take Off, nel 2022 ricavi +13%

Take Off

(Teleborsa) -, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, chiude il 2022 concaratteristici pari a 29,8 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto a 26,4 milioni di euro nel 2021.LaS.p.A., principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi, registra ricavi pari a 23,7 milioni di euro, +19,2% rispetto al 2021 (19,9 milioni di euro), mentre Over S.p.A., specializzata nella realizzazione di prodotti a brand Overkids per bambini sino ai 14 anni, registra ricavi pari a 6,1 milioni di euro, in diminuzione del 5,8% rispetto al 2021 (6,5 milioni di euro). Il prezzo medio di vendita del Gruppo è pari a 18,42 euro (15,11 euro nel 2021).Nello specifico, per Take Off S.p.A.si attesta a 27,22 euro (23,97 euro nel 2021), mentre per Over S.p.A. passa da 7,09 euro nel 2021 a8,18 euro nel 2022.Relativamente al2022, i ricavi caratteristici si attestano a 10,3 milioni di euro, +19,3% rispetto a 8,6 milioni di euro nel quarto trimestre 2021 (Take Off S.p.A. 8,3 milioni di euro, +25,6% e Over S.p.A. 2,0 milioni di euro, -1,0%). Il prezzo medio di vendita del Gruppo è pari a 26,33 euro, rispetto a 20,54 euro nel quarto trimestre 2021 (Take Off S.p.A.38,32 euro rispetto a 37,34 euro nel quarto trimestre 2021, Over S.p.A. 11,56 euro rispetto a 8,39 euro nel quarto trimestre 2021).