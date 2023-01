Zurich Bank, affidata a BNP Paribas custodia e regolamento titoli per asset pari a 3 miliardi di euro

(Teleborsa) -annuncia l'affidamento di un mandato di custodia titoli italiani ed esteri aper un patrimonio totale di circaNello specifico, BNP Paribas fornirà principalmente servizi di regolamento e custodia titoli, regolamento delle quote di fondi, oltre ai servizi di negoziazione sui cambi per asset pari a tre miliardi di euro."La nuova collaborazione con Zurich Bank – si legge in una nota – consolida la partnership pluriennale che unisce BNP Paribas al Gruppo Zurich, per cui la Banca fornisce già servizi di regolamento sui titoli italiani ed esteri nell'ambito delle attività assicurative di quest'ultimo"."Zurich Bank – ha commentato– vuole proporre al mercato un modello di advisory d'eccellenza e nel farlo mira a individuare partner solidi e altrettanto accreditati, capaci di supportarne la crescita secondo una delle direttrici individuate come strategiche, ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi"."Siamo orgogliosi di consolidare la nostra storica partnership con il Gruppo Zurich in Italia, con cui –ha detto– collaboriamo già da diversi anni, offrendo servizi di regolamento sui titoli italiani ed esteri per le compagnie assicurative del Gruppo".