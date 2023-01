Allianz Risk Barometer 2023, cosa temono le aziende? Da clima a crisi energia

(Teleborsa) -sotto la lente dell'. Per il secondo anno consecutivo,(entrambi con il 34% delle risposte). Tuttavia, i cambiamenti macroeconomici(che passa dalposto rispetto all'anno precedente), nonché(new entry al 4° posto) salgono nella classifica deiin quanto le conseguenze economiche e politiche del mondo in seguito alla Covid-19 e allail che spiega perché sia le catastrofi naturali (dal 3° al 6° posto) che i(dal 6° al 7°) scendono nella classifica annuale, così come la pandemia (dal 4° al 13° posto), dato che i vaccini hanno messo fine alle chiusure e alle restrizioni e molte aziende hanno migliorato la resilienza della loro supply chain. Rischi politici e violenza sono un'altra new entry nellaal 10° posto, mentre la carenza di manodopera qualificata sale all’8° posto. I cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare rimangono un rischio importante al 5° posto, mentre gli Incendi scendono di“Per il secondo anno consecutivo l’Allianz Risk BarometerAl contempo, osserviamo un forte movimento nella classifica dei rischi macroeconomici ed energetici. Le aziende, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, sono preoccupate per l'attuale "permacrisi" derivante dalle conseguenze della pandemia e dall'impatto economico e politico della guerra in corso in Ucraina. Si tratta di uno stress test per la resilienza di ogni azienda. "La notizia positiva è che, in qualità di assicuratori, osserviamo continui miglioramenti in quest'area da parte di molti deinostri clienti, in particolare per rendere lesempre più a prova di errore, per migliorare la pianificazione della continuità aziendale e per rafforzare i controlli informatici. Le azioni per costruire la resilienza e ridurre i rischi sono ora al centro dell'attenzione delle aziende, visti gli eventi degli ultimi anni", commentaCEO di AGCS.Nelcon le dimensioni delle aziende a livello globale (grandi, medie e piccole) e con le principali economie europee e statunitensi (ad eccezione della crisi energetica). Le preoccupazioni per i rischi delle aziende dei paesi dell'Asia Pacifico e dell'Africa mostrano un certo scarto, che riflette l'impatto diretto meno grave della guerra in corso in Ucraina e delle sue ripercussioni economiche e politiche.Pubblicato per lal’Allianz Risk Barometer è una classifica annuale dei rischi dimpresa stilata dalla compagnia assicurativa Allianz Global Corporate &Specialtydel Gruppo Allianz, insieme ad altre entità Allianz, che incorpora il parere di 2.712 esperti di gestione del rischio in