Goldman Sachs paga dazio con la trimestrale

Goldman Sachs

Dow Jones

banca d'affari americana

(Teleborsa) - A picco, che presenta un pessimo -4,1%.A pesare sulle azioni contribuiscono i risultati trimestrali inferiori alle previsioni annunciati da una delle più grandi banche d'affari del mondo. "In un contesto economico impegnativo, nel 2022 abbiamo realizzato rendimenti a due cifre per i nostri azionisti - ha commentato il CEO David Solomon - Il fondamento di tutti i nostri sforzi strategici è il nostro franchising di clienti che non è secondo a nessuno".La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 364,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 355,6. L'equilibrata forza rialzista dellaè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 373.