Morgan Stanley festeggia trimestrale sopra attese

Morgan Stanley

Morgan Stanley

S&P 100

Morgan Stanley

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale migliore delle stime degli analisti annunciata dalla banca d'affari americana prima dell'avvio del mercato. "Abbiamo registrato solidi risultati nel quarto trimestre in un contesto di mercato difficile - ha commentato il CEO James Gorman - Nel complesso, il 2022 è stato un anno positivo per l'azienda poiché la nostra strategia chiara e il modello di business equilibrato ci hanno consentito di ottenere un ROTCE del 16% nonostante il complesso contesto macro".A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 96,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 97,02.