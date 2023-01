Plenitude, accordo con Simply Blue per progetti eolici offshore galleggianti

Eni

(Teleborsa) -, il business retail e legato alle energie rinnovabili di(precedentemente nota come Eni Gas e Luce), ha firmato un accordo con, sviluppatore irlandese di progetti di blue economy, per lo sviluppo congiunto di una pipeline diin Italia.eolici offshore galleggianti, "Messapia" in Puglia e "Krimisa" in Calabria, sono già stati presentati alle autorità competenti e si stima che potranno coprire il fabbisogno di energia corrispondente aiIl progetto, situato a circa 30 km dalla costa di Otranto, avrà una capacità complessiva di 1,3 GW e potrà fornire annualmente una produzione di energia di circa 3,8 TWh. Il progetto, situato a circa 45km dalla costa di Crotone, avrà una capacità complessiva di 1,1 GW e potrà fornire annualmente una produzione di energia fino a 3,5 TWh."Con questa partnership Plenitudedi progetti eolici galleggianti in linea con l'obiettivo di raggiungere 15GW di capacità rinnovabile entro il 2030 e ribadisce il proprio impegno nella creazione di una filiera eolica offshore in Italia",, amministratore delegato di Plenitude."L'eolico offshore rappresenta per Plenitude une al raggiungimento dei propri obiettivi di neutralità carbonica al 2040 per fornire energia completamente decarbonizzata ai nostri clienti", ha aggiunto.