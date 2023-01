I Grandi Viaggi, bilancio al 31 ottobre in perdita di 140 mila euro

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, chiude ilcona 49 milioni di euro (28,9 milioni nel 2021), una 3,07 milioni di euro (2,61 milioni nel 2021) e una -0,14 milioni di euro (-1,41 milioni nel 2021).La società evidenzia che l'incremento del fatturato è riconducibile alla, dopo la pandemia, che "ha di fatto consentito la ripresa delle vendite di pacchetti turistici verso le destinazioni estere, sia di proprietà che commercializzate".La ripartizione del fatturato della capogruppo indica vendite delle destinazioni relative ai, per l'80,84%, pari 32,63 milioni di euro, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 148%.Il settoreha invece registrato vendite per 7,58 milioni di euro, con un incremento pari 7,26 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (320 migliaia di euro). Ihanno registrato vendite per 160 migliaia di euro, con un incremento pari a circa 94 migliaia (+242%) rispetto al precedente esercizio.Laè positiva per 8,03 milioni di euro, in diminuzione di 10,49 milioni di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 18,53 milioni di euro, dopo aver rimborsato le quote in scadenza nell'anno dei mutui per 1,95 milioni di euro e aver effettuato investimenti in immobilizzazioni per 1,27 milioni di euro.Inoltre, la diminuzione è correlata alla sottoscrizione di unadi diritto lussemburghese, denominata Sogelife, sottoscritta dalla capogruppo per una miglior gestione della liquidità per un ammontare pari a nominali 12 milioni di euro.