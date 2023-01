In calo la Borsa di New York con le trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

McDonald's

Chevron

Apple

Walt Disney

Goldman Sachs

Travelers Company

Verizon Communication

3M

Tesla Motors

Zscaler,

Crowdstrike Holdings,

Nvidia

Baidu

JD.com

Automatic Data Processing

Activision Blizzard

(Teleborsa) - Finale in calo per la borsa di Wall Street, zavorrata dal tonfo di Goldman Sachs dopo i risultati deludenti del quarto trimestre.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-1,14%) e si attesta su 33.911 punti in chiusura, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.991 punti.Pressoché invariato il(+0,14%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,19%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones,(+1,95%),(+1,65%),(+0,88%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,46%.In apnea, che arretra del 4,60%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,25%.Tra i(+7,43%),(+5,79%),(+4,92%) e(+4,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,50%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,8%; preced. 7,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,5%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).