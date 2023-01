L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+1,89%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

indice tecnologico dell'Area Euro

listino principale

Stmicroelectronics

mid-cap

Reply

Seco

Sesa

Ftse SmallCap

Eurotech

(Teleborsa) - Balzo per l'che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,89%.Intanto l'mostra un +0,19%, dopo un inizio di giornata a 823,73.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,07%.Tra leitaliane, controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,26%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,11%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,80%.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,57%.