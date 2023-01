Piazza Affari positiva, spread ai minimi da aprile

ING

(Teleborsa) -e termina la seduta poco sopra la parità., con i rendimenti dei BTP che scendono di oltre 15 punti base su indiscrezioni che parlano di un futuro ammorbidimento nel percorso delle strette monetarie da parte della Banca centrale europea. "Messaggi contrastanti della BCE e dati economici migliori continuano a beneficiare allo stesso modo le obbligazioni core e periferiche - hanno scritto gli analisti di- I mercati pensano sempre più che la BCE taglierà i tassi poco dopo la Fed".Le dichiarazioni dei banchieri centrali rimangono comunque hawkish., componente del consiglio direttivo della BCE, ha detto che - per tenere sotto controllo le aspettative di inflazione - nel breve periodo sono giustificati significativi rialzi dei tassi. Il presidente della Fed di St. Louis, ha invece affermato che il FOMC dovrebbe portare le politiche sui tassi di interesse al di sopra del 5% "il più rapidamente possibile".A Milano si è registrata un'ottima seduta per il(grazie all'aumento del prezzo del greggio), trascinato soprattutto dai rally di(le azioni di quest'ultima scambiano ai massimi in quasi 10 anni). Nella giornata odierna, Tenaris ha anche annunciato un accordo con Petrobras per la fornitura di tubi con leghe resistenti alla corrosione per l'offshore del Brasile., con S&P Global Ratings che afferma che gli istituti italiani sono, ma saranno messe alla prova da una recessione economica, da mercati del credito potenzialmente volatili e dalla fine dei finanziamenti stabili e a basso costo da parte della Banca centrale europea.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,082. L'è sostanzialmente stabile su 1.907,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 81,71 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +176 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,72%.senza slancio, che negozia con un -0,03%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, eè stabile, riportando un moderato +0,09%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,27% a 26.052 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.133 punti. Positivo il(+1,06%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,57%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,09 miliardi di euro, con un incremento del 36,81%, rispetto ai precedenti 1,53 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+7,06%). Ottima performance per, che registra un progresso del 4,15%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,30%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,96%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.di Milano,(+8,10%),(+5,25%),(+4,23%) e(+4,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,72%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,39%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%.