United Airlines, quarto trimestre e outlook migliori della attese

United Airlines

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie aerea al mondo per passeggeri trasportati, ha registrato undi 843 milioni di dollari neldel 2022 (811 milioni di dollari su base rettificata), unain calo del 9% rispetto al quarto trimestre 2019,pari a 12,4 miliardi di dollari (in aumento del 14% rispetto al quarto trimestre 2019) e unrettificato dell'11,2% (in aumento di oltre 2 punti rispetto al quarto trimestre 2019).L'è stato di 2,46 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 2,10 dollari.Nell'la compagnie aerea ha registrato un utile netto di 737 milioni di dollari e un utile netto rettificato di 831 milioni di dollari. Il margine operativo rettificato è stato del 5,5%.Il vettore con sede a Chicago prevede un utile rettificato compreso tra 10 e 12 dollari per azione per il, ben al di sopra delle stime degli analisti per un profitto di 6,54 dollari per azione nel 2023. Inoltre, vede i ricavi operativi totali in crescita a un tasso "high teens".