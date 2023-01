Wall Street in rialzo con dati macro che indicano moderazione inflazione

Microsoft

(Teleborsa) -dopo lanegli Stati Uniti, che potrebbero suggerire come la Federal Reserve stia facendo progressi nel domare l'inflazione. I prezzi alla produzione statunitensi sono scesi più delle attese nel mese di dicembre 2022, mentre la produzione industriale è risultata inferiore alle previsioni nello stesso mese. Sempre a fine 2022, le vendite al dettaglio hanno mostrato il segno meno."Mentre la Fed è rimasta aggressiva per tutto il 2022 nel muovere i tassi in modo aggressivo al rialzo per frenare l'inflazione, la lettura sui prezzi alla produzione di dicembre farecentemente molto restrittiva", ha affermato Greg Bassuk, CEO di AXS Investments. "Con un consensus ancora in atto affinché la Fed aumenti nuovamente i tassi a febbraio, i dati sull'inflazione in calo rappresentano un potente ostegno della probabilità che le azioni di rialzo dei tassi inizieranno a esaurirsi nel 2023", ha aggiunto.Tra le notizie più importanti della giornata odierna c'è l'annuncio didi unaentro la fine del terzo trimestre fiscale del 2023. Il colosso statunitense sta intraprendendo queste azioni "in risposta alle condizioni macroeconomiche e al cambiamento delle priorità dei clienti" e prevede unnel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023.Sempre sul fronte corporate,(una delle più grandi compagnie aerea al mondo per passeggeri trasportati) ha registrato une comunicato una guidance positiva.(azienda statunitense attiva nel campo delle decorazioni per le feste) ha presentato , dopo che si è trovata in cresi a causa dell'impatto dell'inflazione sulle scelte dei consumatori.Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 33.998 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 4.007 punti. Poco sopra la parità il(+0,65%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,31%).