BNL BNP Paribas con "big match" in campo su consulenza e investimenti

BNL BNP Paribas

(Teleborsa) - Economia, mercati finanziari, risparmio e investimenti sono temi di discussione e approfondimento che riguardano la quotidianità di individui e imprese e sono al centro del dibattito pubblico, soprattutto nell’attuale contesto economico-finanziario., dopo la recente campagna dedicata al mondo degli investimenti e della consulenza, prosegue con questa strategia che fa leva sulla competenza della Banca e del Gruppo e si concretizza ora in un’ulteriore iniziativa di comunicazione innovativa per in-formare clienti e non, individui, famiglie e imprenditori. Si è scelto di puntare su contenuti ed approfondimenti come asset fondamentali da condividere con il pubblico, per una relazione efficace al servizio di esigenze evolute e in trasformazione.Nasce così "Big Match", une che, attraverso lo strumento sempre più diffuso dei podcast, veicolerà temi economico-finanziari di attualità; l’utente sarà così guidato alla comprensione di concetti e dinamiche che hanno impatto sulla sua vita e sui suoi progetti."Crediamo che la fiducia si conquisti attraverso competenza ed esperienza - ha dichiarato- soprattutto in un contesto caratterizzato da complessità ed incertezze, ma anche da innovazione, cambiamento ed opportunità. Con Big Match mettiamo a disposizione di clienti e non contenuti informativi e formativi e rafforziamo il ruolo di BNL BNP Paribas come "trusted companion", al fianco di risparmiatori e investitori con responsabilità, know how e vision globale».: una figura esperta ed una scelta di coerenza affinché il pubblico impari a conoscerlo e si abitui al suo racconto.Big Match ha una pianificazione ampia di 11 settimane, nella logica della serialità con un appuntamento settimanale fisso, ogni mercoledì, sul canale Spotify di BNL BNP Paribas; la campagna di annuncio, al via in queste ore, coinvolgerà le maggiori emittenti radiofoniche, con messaggi che invitano all’ascolto dei podcast.TBWA Italia e Ipercast hanno affiancato BNL BNP Paribas nella realizzazione di questa iniziativa.