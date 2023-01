Energia, Donnarumma (Terna): per abbassare costi puntare su sviluppo rinnovabili e investimenti sulla rete

Terna

(Teleborsa) - “Per affrancarsi dal gas importato e abbassare i costi dell’energia, l’unica soluzione possibile è quella di un massiccio programma di sviluppo dellee disulla rete. Serve, pertanto, uno sforzo coordinato in termini di programmazione, semplificazioni autorizzative e realizzazione di infrastrutture elettriche, fondamentali, insieme agli accumuli, per abilitare la transizione energetica”, ha sottolineato, amministratore delegato di, intervenendo oggi alla tavola rotonda “Sicurezza energetica e ruolo delle reti” nel corso del convegno La Ripartenza.“A fine dicembre 2022 – ha aggiunto Donnarumma – le richieste di connessione alla nostra rete di nuovi impianti di generazione da fonte rinnovabile erano pari a circa, di cui circa il 40% da fonte solare e circa il 57% da fonte eolica, ovvero quasi 4 volte gli obiettivi che l'Italia si è data al 2030: i numeri dimostrano che ie glici sono. La rete è e sarà in grado di accompagnare lo sviluppo dei 70GW di energie rinnovabili previsti dal piano europeo Fit for 55 con il quale si risparmierebbero oltre 26 miliardi di metri cubi di gas, sostanzialmente quelli importati dalla Russia negli ultimi dodici mesi”.“È fondamentale avere anche un sistema sempre più interconnesso a livello internazionale”, ha aggiunto l’AD di Terna. “Grazie alla sua posizione geografica al centro del, l’Italia può diventare l’tra il Nord Africa e l’Europa continentale. In linea con questa ambizione, lo scorso dicembre, il MASE ha avviato il procedimento autorizzativo per la nuova interconnessione sottomarina trache richiederà un investimento complessivo di 850 milioni di euro. Di questi, 307 milioni di euro saranno finanziati dalla UE: per la prima volta i fondi comunitari vengono assegnati a un’opera sviluppata da uno Stato membro e da uno Stato terzo con più della metà del budget disponibile nel bando del 2022 destinato al, a ulteriore testimonianza dell’importanza strategica di questa infrastruttura”.Donnarumma ha concluso il suo intervento spiegando che “nell’attuale situazione è prioritario consumare l’energia in modo sostenibile ed efficiente. A tal proposito abbiamo lanciato, d’intesa con il MASE, unaper un utilizzo consapevole, razionale e virtuoso dell’elettricità in Italia che ha identificato una serie digrazie ai quali è possibile contenere i consumi, e quindi i costi. I risultati, agevolati anche dalle temperature miti del periodo, sono stati apprezzabili: in base ai dati preliminari, i consumi in Italia nel mese di dicembre si sono ridotti di circa il 9%”.