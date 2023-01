EuroGroup si quota su Euronext Milan per cavalcare l'onda green

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, società lombarda attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato la propria intenzione di procedere alla. La quotazione è volta ad accelerare ulteriormente i piani di sviluppo e a continuare a "cavalcare l'onda" della diffusione dei veicoli elettrici e della transizione energetica.L'IPO dovrebbe iniziare nel corso del mese di, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni richieste. Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso unrivolto esclusivamente ad investitori qualificati e investitori istituzionali.È previsto che l'offerta abbia ad oggettoper un massimo di 250 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione eda parte dei seguenti azionisti: Euro Management Services (EMS, la holding controllata da cinque famiglie italiane); il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni, nonché i fondi di investimento di, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund. EMS manterrà il controllo della società, anche attraverso le azioni a voto multiplo.Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations ha conseguitopari a circa 557 milioni di euro nel 2021 (margine EBITDA al 10,7%), attualmente può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 all'estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e unper il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 5 miliardi di euro.dell'offerta saranno utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per(compresa la creazione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, potrà anche perseguire opportunità diagiscono in qualità di j, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione.