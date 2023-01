Sciuker Frames lancia controllata SCK Force per trasformazione punti vendita

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha annunciato la, dove verranno accentrate tutte le attività commerciali e di marketing del. È prevista una radicale trasformazione dei punti vendita in showroom monobrand specializzati nella vendita di infissi e schermature solari dal design made in Italy e nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica.Come previsto nell'ambito dell' Update del Piano Industriale 2022-2024 , in due anni sarannoper trasformare i migliori 400 rivenditori italiani in SCK Finestre Store; ad essi è attribuito un target di fatturato annuo pari a 200 milioni di euro diviso tra i prodotti Sciuker Frames, GC Infissi e Teknika.Marco Cipriano, presidente e CEO del gruppo, spiega che i nuovi negozi saranno "un unico spazio espositivo in grado di offrire, una gamma completa di infissi ed accessori in grado di soddisfare ogni esigenza, e servizi di consulenza per la progettazione di interventi di riqualificazione energetica".